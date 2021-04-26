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Кипр с 10 мая откроет границы для вакцинированных туристов

Кипр с 10 мая откроет границы для вакцинированных туристов
Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Кипр с 10 мая будет открыт для туристов, полностью прошедших вакцинацию против коронавируса. Об этом сообщает агентство Cyprus News Agency со ссылкой на министра туризма Кипра Савваса Пердиоса.

Министр отметил, что граждане 65 стран, границы с которыми открыл Кипр, смогут приехать на остров "без предварительного тестирования на COVID-19 и без пребывания на обязательном карантине, даже если у них были близкие контакты с подтвержденными (носителями - ИФ) вируса".

В конце марта пресс-служба Минтуризма республики сообщала, что с 1 апреля россиянам с отрицательными результатами ПЦР-теста на коронавирус и не контактировавшим с зараженными не требуется соблюдать карантин при прибытии на Кипр.

Также стало известно, что власти Кипра разработали специальную декларацию для туристов, которая позволяет покидать территорию отеля без смс-разрешения, но не более двух раз в день в будни и трех - в выходные. Подобные ограничения и усиление карантинных мер были введены на острове во избежание распространения коронавируса с 26 апреля по 9 мая.

Кипр Саввас Пердиос

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