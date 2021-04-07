Туристы на Кипре смогут покидать территорию отеля два раза в день

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Власти Кипра разработали специальную декларацию для туристов, позволяющую без смс-разрешения покидать территорию отеля, однако не более двух раз в день в будни и трех - в выходные, сообщает газета Cyprus Mail.

"Министерство туризма ввело для иностранных туристов специальную анкету - Declaration of movement. Это альтернативный документ, позволяющий туристам без отправки смс покидать территорию отелей. Документ можно получить в забронированном отеле или в принимающей компании", - пишет издание.

Как отмечает газета, заявление не освобождает туристов от соблюдения остальных мер противоэпидемиологической безопасности. По словам гендиректора ассоциации отелей Кипра (Pasyxe) Филокипроса Руссунидиса, заявление будет предоставляться лишь тем туристам, у которых нет возможности отправить смс-уведомление о выходе за пределы отеля. "Документ может быть использован вместо смс, если есть технические неполадки с отправкой сообщения с телефонов, которые обслуживают иностранные провайдеры", - пояснил он.

Как пишет Cyprus Mail, в декларации указывается отель, в котором живут туристы, запланированная экскурсия или самостоятельная поездка с целью посетить магазины, рестораны и так далее.

Ранее СМИ сообщали, что Declaration of movement позволит туристам свободно передвигаться по стране с 6 утра до 11 вечера.

Власти Кипра ввели строгие ограничения на острове во избежание распространения коронавируса. Сейчас жителям разрешено по две прогулки в день длительностью до трех часов, а также еще три по выходным. Для этого жители острова, за исключением самых пожилых граждан, должны оповещать власти о своем выходе из дома путем отправки СМС-сообщения на номер 8998. Пока ограничения действуют до 30 апреля, но их могут продлить.

Кипр с 1 апреля открыт для российских туристов, соблюдать карантин по прибытии им не нужно. Прибывающим из РФ необходимо не ранее чем за 72 часа до вылета пройти ПЦР-тест на коронавирус, сертификат об этом должен быть на английском языке (кроме детей до 12 лет). Также нужно получить про-визу для въезда и заполнить онлайн анкету для получения Cyprus Flight Pass.

Кроме того, туристы должны за свой счет пройти повторное тестирование на коронавирус, приехав на Кипр. В аэропорту Ларнаки такой тест обойдется в 30 евро, в аэропорту Пафоса - в 32 евро. Результаты будут известны в течение трех часов, их отправят пассажирам в виде СМС после отъезда из аэропорта.