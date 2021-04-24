"Аэрофлот" пообещал вернуть деньги за билеты на Кипр в связи с локдауном

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" обещает вернуть деньги за билеты на Кипр в связи с объявленным локдауном в этой стране с 26 апреля.

Пассажирам с билетами по маршрутам Москва - Ларнака/Пафос или Санкт-Петербург - Ларнака с датой вылета с 26 апреля по 16 мая 2021 года предлагается возврат без применения штрафных санкций, либо однократное изменение даты вылета на новые даты до конца 2021 года без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление, в пределах срока действия билета.

При этом, согласно сообщению перевозчика, он продолжит выполнять один ежедневный рейс Москва - Ларнака, а его дочерняя авиакомпания "Россия" - три еженедельных рейса по маршруту Санкт-Петербург - Ларнака.

Усиленные карантинные меры введены на Кипре с 5:00 26 апреля до 00:00 9 мая с целью уменьшить мобильность и контакты жителей, чтобы снизить заражения.

Всем находящимся на территории Кипра запрещаются передвижение с 21:00 до 5:00 (увеличен срок действия комендантского часа), кроме поездок на работу (при наличии справки) и к врачу. Разрешается только один выход из дома по смс, но поездка на прививку не требует отправки сообщения.

Закрываются рестораны и все остальные заведения общественного питания, которые могут работать только на доставку, закрываются магазины (кроме продуктовых и магазинов, продающих товары первой необходимости). Занятия спортом на открытом воздухе разрешены, но максимум для двух человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на Кипре выявлено 60 681 зараженный коронавирусом. Умерли за время пандемии 297 человек.