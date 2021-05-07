Минздрав ФРГ заявил об ослаблении третьей волны коронавируса

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В ФРГ, видимо, удалось взять под контроль распространение третьей волны коронавируса COVID-19, заявил министр здравоохранения страны Йенс Шпан.

"Третья волна, судя по всему, теряет силу", - приводят его слова европейские СМИ.

При этом министр признал, что темпы распространения инфекции - все еще высокие. "Темпы падают, правда, с разной скоростью (в разных частях ФРГ - ИФ)", - заявил Шпан.

В пятницу в ФРГ сообщили о выявлении за сутки более 18 тыс. случаев заражения COVID-19. Для сравнения, неделю назад этот показатель превышал 27,5 тыс.