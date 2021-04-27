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Бразилия отклонила запросы своих губернаторов об импорте "Спутника V"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) отклонило запросы губернаторов 14 штатов страны на обсуждение возможности импорта российской вакцины "Спутник V", сообщает бразильское издание Folha de S.Paulo.

Решение было принято всеми членами правления этого регулирующего ведомства. Его обосновали недостаточным количеством необходимых данных, имеющихся в их распоряжении.

Издание напоминает, что в конце марта губернаторы ряда бразильских штатов обратились в Anvisa с просьбой дать в складывающихся исключительных условиях временное разрешение на импорт и применение без регистрации в Бразилии ряда вакцин зарубежного производства, в том числе и российского "Спутника V".

В настоящий момент Anvisa одобрила заявки на экстренное применение вакцин от COVID-19 – Coronavac, Covishield, Pfizer и Janssen.

Бразилия Спутник V

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