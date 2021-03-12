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Бразилия закупит вакцину "Спутник V"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Бразилии в пятницу проинформировало о подписании контракта на закупку российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

По сообщению министерства, поставка будет во второй четверти этого года. Закупки планируется производить через бразильскую фармацевтическую компанию Uniao Quimica ("Уньао Кимика"), которая в этом году намерена наладить производство вакцины в Бразилии.

Бразилия на данный момент занимает третье место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. По данным американского университета Джонса Хопкинса, там зарегистрировано более 11 миллионов инфицированных и 272 889 умерших от коронавируса.

Хроника коронавируса. Март.

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Бразилия Спутник V Коронавирус

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