Бразилия закупит вакцину "Спутник V"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Бразилии в пятницу проинформировало о подписании контракта на закупку российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

По сообщению министерства, поставка будет во второй четверти этого года. Закупки планируется производить через бразильскую фармацевтическую компанию Uniao Quimica ("Уньао Кимика"), которая в этом году намерена наладить производство вакцины в Бразилии.

Бразилия на данный момент занимает третье место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. По данным американского университета Джонса Хопкинса, там зарегистрировано более 11 миллионов инфицированных и 272 889 умерших от коронавируса.