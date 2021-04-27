Премьер Словакии упрекнул Москву в неготовности к диалогу

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Несмотря на недавнюю высылку российских дипломатов из солидарности с Чехией, Словакия хочет построить с Россией конструктивные отношения и наладить диалог, но Москва не хочет диалога, заявил словацкий премьер-министр Эдуард Хегер.

"Мы решили выслать троих сотрудников российского посольства в знак нашей поддержки и солидарности с Чехией. В то же время, мы хотим построить с Россией конструктивные отношения. Но они должны быть основаны на взаимном уважении и соблюдении правил, - сказал он на пресс-конференции. - Мы хотим диалога, и я сожалею, что Россия - нет".

МИД Чехии ранее призвал партнеров по Евросоюзу и НАТО выслать российских дипломатов в знак солидарности с Прагой. Отношения России и Чехии обострились после того, как чешское правительство обвинило российскую разведку в причастности ко взрыву склада с боеприпасами в 2014 году в Чехии и выслало 18 дипломатов, которых заподозрили в работе на разведку под дипломатическим прикрытием.

Хегер 22 апреля объявил, что Словакию должны покинуть три сотрудника российского посольства.

В российской дипмиссии заявили, что обвинения Словакии в адрес российских дипломатов безосновательны, и Россия оставляет за собой право на ответ.