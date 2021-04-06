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Истребители НАТО на прошлой неделе 7 раз сопроводили военные самолеты РФ над Балтикой

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Самолеты НАТО на прошлой неделе семь раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой военные самолеты РФ, сообщило во вторник агентство BNS со ссылкой на министерство обороны Литвы.

По его данным, 29 марта истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты - один раз они сопроводили самолет морского патрулирования Ил-38 и два истребителя Су-27, второй раз - два истребителя Су-27.

30 марта истребители сопроводили бронированный штурмовик Ил-20, летевший в Калининградскую область. 31 марта были сопровождены самолеты Ил-20, Су-27 и пассажирский самолет Ту-134. 2 апреля истребители НАТО сопроводили два самолета Ил-20, один самолет Ил-76 и один Ан-26.

У российских самолетов чаще всего не было плана полета, их транспондеры были отключены, радиосвязь с Региональным центром управления полетами они не поддерживали.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.

НАТО Литва Балтийское море

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