Наука выяснила, как мутации SARS-CoV-2 помогают ему уходить от антител

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ученые из американского Института Скриппса (Scripps Research) вместе с коллегами из Германии и Нидерландов выяснили, как работают мутации коронавируса, позволяющие ему избегать иммунного ответа, сообщила пресс-служба Scripps Research. Статья об этом вышла в Science.

Их наработки будут полезны при создании новых вакцин или методов лечения COVID-19, которые будут лучше защищать от новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

"Ученые использовали техники структурной биологии, чтобы показать с высоким разрешением, как важные классы нейтрализующих антител связываются с оригинальным пандемическим штаммом SARS-CoV-2 и как процесс нарушается мутациями в новых вариантах, впервые обнаруженных в Бразилии, Великобритании, Южной Африке и Индии", - говорится в пресс-релизе.

Исследование показало, что некоторые из этих мутаций сгруппированы в одном месте - "рецептор-связывающем сайте" на спайковом белке вируса, тогда как другие участки этого домена, отвечающего за связывание вируса с клеткой-хозяином, остаются незатронутыми.

"Смысл этого исследования заключается в том, что при разработке вакцин следующего поколения и терапии антителами мы должны рассмотреть возможность увеличения внимания к другим уязвимым участкам вируса, которые, как правило, не подвержены мутациям, обнаруженным в вызывающих озабоченность вариантах", - объяснил руководитель исследования, заведующий кафедрой интегративной структурной и вычислительной биологии Scripps Research Мэн Юань.

Как показали исследования, антитела, полученные в результате естественной инфекции к исходному штамму или с помощью вакцинации, менее эффективны в нейтрализации "вызывающих озабоченность вариантов SARS-CoV-2": британского B. 1.1.7, южноафриканского B. 1.351, бразильского P. 1 и индийского B. 1.617.

Исследователи сосредоточились в основном на трех мутациях в спайковом белке SARS-CoV-2: K417N, E484K и N501Y, которые встречаются в сайте связывания по отдельности или в комбинации в большинстве основных вариантов вируса.

Ученые протестировали репрезентативные антитела из основных классов, которые нацелены на общую область внутри и вокруг рецептор-связывающего сайта. Они обнаружили, что многие из этих антител теряют способность эффективно связывать и нейтрализовать вирус при наличии мутаций.

"Полученные данные свидетельствуют о том, что, хотя ответы антител на сайт связывания рецептора SARS-CoV-2 могут быть очень мощными в нейтрализации исходного штамма Ухань, некоторые варианты способны ускользнуть - возможно, в конечном итоге потребуется обновить вакцины", - говорится в сообщении.

В то же время, в исследовании подчеркивается тот факт, что три ключевые вирусные мутации SARS-CoV-2, по-видимому, по своей природе склонны к дальнейшим изменениям, но другие уязвимые участки за пределами сайта остаются стабильными.

"Это говорит о том, что будущие вакцины и методы лечения на основе антител могут обеспечить более широкую защиту от SARS-CoV-2 и его вариантов путем выделения или использования антител против частей вируса, находящихся вне рецептор-связывающего сайта", - говорится в сообщении.

Исследователи отмечают, что широкая защита от вариантов может быть необходима, если вирус становится эндемичным в популяции человека.