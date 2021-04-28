Болгария заподозрила 6 россиян в причастности ко взрывам на военных складах

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Болгарские власти изучают возможную причастность шестерых россиян к взрывам на военных складах в Болгарии в период с 2011 года, сообщило агентство Bloomberg.

Речь также идет о проверке предполагаемой связи между этими взрывами и взрывом склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году, говорится в сообщении.

Болгарское телевидение обратило внимание на общие детали в четырех случааях взрывов. Первый произошел 12 ноября 2011 года на складе компании ЕМКО, на котором хранилось вооружение, предназначенное на экспорт в Грузию. Второй взрыв произошел в 2015 году на складе готовой продукции "Вазовского машиностроительного завода", на котором производится оружие. Часть уничтоженной продукции, по информации Минэкономики Болгарии, также принадлежала компании ЕМКО. Третий взрыв также случился также в 2015 году, тогда был взорван цех по производству боеприпасов на "Вазовском машиностроительном заводе". Четвертый взрыв произошел в 2020 году на складе детонаторов и капсюльных воспламенителей на заводе "Арсенал" вКазанлыке.

Общее во всех этих случаях заключается в том, что взрывам предшествовали пожары, а уничтоженная продукция находилась в собственности компании ЕМКО, которая принадлежит торговцу оружием Эмилияну Гебреву. Эту продукцию предполагалось отправить на экспорт на Украину и в другие республики бывшего СССР, отмечает болгарское телевидение.

"Ни в одном из случаев не выявлено никакой конкретной технической неисправности или другой причины возникновения пожаров, но во всех четырех случаях продукцию, которая была уничтожена, планировалось отправить на экспорт в Грузию и на Украину", - приводит болгарское телевидение слова представителя главного прокурора Сийки Милевой.

По ее словам, были выявлены шесть российских граждан, которые в то время находились на территории Болгарии, трем из них уже предъявлены обвинения в попытке отравления владельца ЕМКО Эмилияна Гербева.

Ситуация в Чехии

Премьер-министр Чехии Анджей Бабиш 17 апреля заявил, что у него есть данные о причастности российских спецслужб ко взрыву в Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Тогда же МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов, а МВД объявило в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. 19 апреля Бабиш допустил, что Чехия может потребовать от России компенсацию за ущерб от взрывов боеприпасов.

Глава МВД Чехии Ян Гамачек объяснял, что, согласно версии следствия, российская разведка планировала организовать взрыв после того, как боеприпасы будут доставлены в Болгарию. Предполагается, что груз предназначался Гебреву. В 2015 году его попытались отравить, однако Гебрев выжил. Судебные власти Болгарии в итоге обвинили трех россиян в попытке отравления предпринимателя.

Газета The New York Times сообщила, что Гебрев признался, что взрыв в Чехии произошел на складе, на котором он хранил боеприпасы, предназначенные Украине.