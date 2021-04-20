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ЕС поддержал подозрения Чехии в причастности РФ к взрыву склада боеприпасов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе сочли заслуживающими доверия подозрения чешских властей в причастности российской военной разведки (ГРУ) к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в городе Врбетице, сообщается в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Европейский союз полностью поддерживает и солидарен с Чешской Республикой и сожалеет о реакции России путем высылки 20 чешских дипломатов", - говорится в коммюнике, опубликованном вечером в понедельник в Брюсселе.

Там отметили, что решение России последовало за заявлением Чехии о высылке 18 сотрудников российского посольства "на основании обоснованных подозрений" в причастности агентов ГРУ к взрыву склада боеприпасов в городе Врбетице в 2014 году, жертвами которого стали двое граждан Чехии.

В ЕС разделяют мнение чешского правительства о том, что к взрыву причастны те же агенты ГРУ, которых Великобритания считает ответственными за попытку убийства Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году.

"Европейский союз глубоко обеспокоен повторением негативной модели опасного злонамеренного поведения со стороны России в Европе. Россия должна прекратить эту деятельность, которая нарушает устоявшиеся международные принципы и нормы и угрожает стабильности в Европе", - заявил представитель ЕВС.

В субботу в Праге заявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии чешской стороны, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Также в субботу вечером чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".

Россия ответила высылкой 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и запретом нанимать на работу в чешское диппредставительство в РФ российских граждан.

ЕС Чехия Россия Врбетице

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