Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:00Заразились
на 28.04В России 4 787 273+7 848В мире 148 716 872+844 470

Лавров призвал ЕС озаботиться ситуацией с торговлей оружием на своей территории

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на подозрения в причастности России ко взрывам на складах с боеприпасами в Болгарии призвал Евросоюз озаботиться информацией о том, что хранением и торговлей оружием в ряде его стран-членов занимаются частные лица.

В РоссииМИД РФ ждет от Чехии, Болгарии и Украины разъяснений насчет противопехотных мин во ВрбетицеМИД РФ ждет от Чехии, Болгарии и Украины разъяснений насчет противопехотных мин во ВрбетицеЧитать подробнее

"Я могу допустить, что Евросоюз все-таки должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии. Ситуацией, которая связана с тем, что к торговле оружием, хранению оружия, боеприпасов, имеют отношения какие-то частные предприниматели", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что болгарские власти изучают возможную причастность шестерых россиян к взрывам на военных складах в Болгарии в период с 2011 года. Речь, в том числе, идет о проверке предполагаемой связи между этими взрывами и взрывом склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году, а также о связи данных инцидентов с попытками отравления торговца оружием Эмилияна Гебрева.

"Евросоюз все-таки должен ответить на вопросы, которые мы задали и которые заключаются в том, насколько Евросоюз контролирует выполнение его членами обязательств по различным документам в сфере торговли оружием", - подчеркнул министр.

Лавров также отметил: "Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, хотя, судя по всему, к этому идет".

Убийство наследника престола Австро-Венгрии эрцгерцога Фердинанда в Сараево сербским анархистом Гаврило Принципом 28 июня 1914 года послужило толчком к началу Первой мировой войны.

Болгария ЕС Сергей Лавров МИД РФ Чехия

Новости по теме

Новости

Иск ЕС к производителю вакцины AstraZeneca начнут рассматривать 26 мая

Назарбаев отказался от должности главы Ассамблеи народа Казахстана

Назарбаев отказался от должности главы Ассамблеи народа Казахстана
Дипломатическое противостояние

МИД объявил о высылке из Москвы четырех балтийских дипломатов

Болгария заподозрила 6 россиян в причастности ко взрывам на военных складах

Дипломатическое противостояние

Россия выдворит трех дипломатов Словакии

Россия выдворит трех дипломатов Словакии

Израиль с 1 сентября будет субсидировать чартеры из России в Эйлат

Израиль с 1 сентября будет субсидировать чартеры из России в Эйлат

Зеленский назвал Ватикан оптимальным местом для встречи с Путиным

Зеленский назвал Ватикан оптимальным местом для встречи с Путиным

Что случилось этой ночью: среда, 28 апреля

Пандемия коронавируса

Минздрав Японии примет решение по вакцине от компании Moderna 20 мая

Минздрав Японии примет решение по вакцине от компании Moderna 20 мая

Блинкен считает необходимым прямой диалог между США и Россией

Блинкен считает необходимым прямой диалог между США и Россией
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');