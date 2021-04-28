Лавров призвал ЕС озаботиться ситуацией с торговлей оружием на своей территории

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на подозрения в причастности России ко взрывам на складах с боеприпасами в Болгарии призвал Евросоюз озаботиться информацией о том, что хранением и торговлей оружием в ряде его стран-членов занимаются частные лица.

"Я могу допустить, что Евросоюз все-таки должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии. Ситуацией, которая связана с тем, что к торговле оружием, хранению оружия, боеприпасов, имеют отношения какие-то частные предприниматели", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что болгарские власти изучают возможную причастность шестерых россиян к взрывам на военных складах в Болгарии в период с 2011 года. Речь, в том числе, идет о проверке предполагаемой связи между этими взрывами и взрывом склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году, а также о связи данных инцидентов с попытками отравления торговца оружием Эмилияна Гебрева.

"Евросоюз все-таки должен ответить на вопросы, которые мы задали и которые заключаются в том, насколько Евросоюз контролирует выполнение его членами обязательств по различным документам в сфере торговли оружием", - подчеркнул министр.

Лавров также отметил: "Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, хотя, судя по всему, к этому идет".

Убийство наследника престола Австро-Венгрии эрцгерцога Фердинанда в Сараево сербским анархистом Гаврило Принципом 28 июня 1914 года послужило толчком к началу Первой мировой войны.