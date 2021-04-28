Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:06Заразились
на 28.04В России 4 787 273+7 848В мире 148 716 872+844 470

Боррель призвал ЕС готовиться к долгому периоду сложных отношений с РФ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Европейский союз ожидает длительный период непростых отношений с Россией, тем не менее, он готов по возможности их улучшать, заявил в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Нужно быть готовыми к продолжительному периоду сложных отношений с Россией", - сказал он, выступая в Европарламенте.

В миреБоррель счел, что доставил неудобство властям РФ разговорами о НавальномБоррель счел, что доставил неудобство властям РФ разговорами о НавальномЧитать подробнее

Боррель отметил, что Брюссель "будет готов улучшать эти отношения, если Россия проявит искреннее желание сделать это". Однако, по его мнению, Москва сейчас, напротив, "стремится к усилению конфронтации". Кроме того, глава дипломатии ЕС обвинил РФ в продолжении распространения дезинформации о Евросоюзе.

По словам Борреля, в том, что касается России, для ЕС по-прежнему актуален подход из трех компонентов: "сдерживать, противостоять, контактировать".

"Нам нужно поддерживать каналы связи с Россией, и я лично готов этим заниматься", - заверил глава европейской дипломатии. Он считает, что ЕС и РФ могут сотрудничать по ряду важных международных тем, таких как иранская ядерная проблема, борьба против изменения климата.

Ранее Боррель по итогам своего визита в Москву 4-6 февраля также отмечал, что ЕС и РФ все дальше отходят друг от друга.

ЕС Жозеп Боррель

Новости по теме

Новости

Путин сообщил Моди о решении предоставить гуманитарную помощь Индии

Иск ЕС к производителю вакцины AstraZeneca начнут рассматривать 26 мая

Назарбаев отказался от должности главы Ассамблеи народа Казахстана

Назарбаев отказался от должности главы Ассамблеи народа Казахстана
Дипломатическое противостояние

МИД объявил о высылке из Москвы четырех балтийских дипломатов

Болгария заподозрила 6 россиян в причастности ко взрывам на военных складах

Дипломатическое противостояние

Россия выдворит трех дипломатов Словакии

Россия выдворит трех дипломатов Словакии

Израиль с 1 сентября будет субсидировать чартеры из России в Эйлат

Израиль с 1 сентября будет субсидировать чартеры из России в Эйлат

Зеленский назвал Ватикан оптимальным местом для встречи с Путиным

Зеленский назвал Ватикан оптимальным местом для встречи с Путиным

Что случилось этой ночью: среда, 28 апреля

Пандемия коронавируса

Минздрав Японии примет решение по вакцине от компании Moderna 20 мая

Минздрав Японии примет решение по вакцине от компании Moderna 20 мая
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');