Боррель призвал ЕС готовиться к долгому периоду сложных отношений с РФ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Европейский союз ожидает длительный период непростых отношений с Россией, тем не менее, он готов по возможности их улучшать, заявил в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Нужно быть готовыми к продолжительному периоду сложных отношений с Россией", - сказал он, выступая в Европарламенте.

Боррель отметил, что Брюссель "будет готов улучшать эти отношения, если Россия проявит искреннее желание сделать это". Однако, по его мнению, Москва сейчас, напротив, "стремится к усилению конфронтации". Кроме того, глава дипломатии ЕС обвинил РФ в продолжении распространения дезинформации о Евросоюзе.

По словам Борреля, в том, что касается России, для ЕС по-прежнему актуален подход из трех компонентов: "сдерживать, противостоять, контактировать".

"Нам нужно поддерживать каналы связи с Россией, и я лично готов этим заниматься", - заверил глава европейской дипломатии. Он считает, что ЕС и РФ могут сотрудничать по ряду важных международных тем, таких как иранская ядерная проблема, борьба против изменения климата.

Ранее Боррель по итогам своего визита в Москву 4-6 февраля также отмечал, что ЕС и РФ все дальше отходят друг от друга.