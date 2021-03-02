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Боррель обвинил Россию в активной дезинформации против ЕС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Россия усилила кампании дезинформации, чтобы очернить демократию Евросоюза и ослабить его, и пообещал усилить работу по предотвращению и сдерживанию злонамеренной деятельности в отношении ЕС.

"Дезинформация особенно зловеща в это время пандемии, потому что речь идет о цене жизней", – сказал глава дипломатии ЕС, выступая в понедельник в Брюсселе на слушаниях специального комитета Европейского парламента по иностранному вмешательству в демократические процессы Европейского союза, включая дезинформацию.

"Мы видели распространение прокремлевских информационных бюллетеней, утверждавших, что ношение масок бесполезно. Россия также делала все, чтобы дискредитировать вакцины, которые мы используем, восхваляя при этом свою собственную вакцину и механизм ее распространения, введенный в России", – отметил Боррель.

По его словам, дезинформация сегодня распространяется в "индустриальных масштабах", и значительный вклад в это вносит Россия. Тактика дезинформации разнообразится.

Он привел в пример свой визит в Москву в начале февраля. "Я попытался начать конструктивный диалог. Это не понравилось российским властям. Они не хотели, чтобы я говорил о вещах, которые они не ценят: о правах человека, например, а также о "деле Навального. Мы видели умышленное и скоординированное манипулирование, кампанию дезинформации против Европейской внешнеполитической службы (ЕВС). Мы быстро выявили эти маневры и разоблачали их в течение нескольких недель", – продолжил глава европейской дипломатии.

В частности, он оспорил тезис Москвы о незаконности применяемых Евросоюзом ограничительных мер в отношении России, так как, по его утверждению, международное право в этих санкциях соблюдалось буквально.

Боррель напомнил, что в последние годы для выявления такой дезинформации и координации усилий для ее разоблачения при ЕВС была создана структура East StratCom Task Force. Этот инструмент помог лучше понимать тактику и технику государственных и негосударственных игроков в сфере дезинформации и начинать действовать проактивно.

Высокий представитель ЕС сообщил, что в ходе дискуссии на видеоконференции Европейского совета 26 февраля лидеры Евросоюза призвали к более тесному сотрудничеству и координации для предотвращения и реагирования на гибридные угрозы, включая дезинформацию.

Он заверил, что ЕВС вместе с Еврокомиссией ответит на этот призыв. "Наш набор инструментов кибердипломатии, запущенный в 2017 году, позволяет нам использовать весь спектр имеющихся дипломатических мер для предотвращения, сдерживания и реагирования на злонамеренные действия в киберпространстве. Напомню, что в июле и октябре прошлого года Европейский союз впервые ввел санкции в отношении физических и юридических лиц, ответственных за серьезные кибератаки, в том числе за те, которые были нацелены на сердце немецкой демократии - Бундестаг", - отметил Боррель.

Он заявил, что в соответствии со своей стратегией кибербезопасности ЕВС продолжит работу, чтобы "помочь защитить правительства, граждан и бизнес от злонамеренных действий в киберпространстве".

Евросоюз Жозеп Боррель

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