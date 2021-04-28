Судан приостановил соглашение с Россией о базе на Красном море

Российский боевой корабль "Адмирал Григорович" в Порт-Судане (архивное фото) Фото: AP/TASS

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Власти Судана временно остановили действие соглашения с Россией о создании морской базы на Красном море, сообщает в среду агентство Bloomberg.

В сообщении отмечается, что Судан также останавливает "любое новое размещения российских военных" в одном из заливов Красного моря.

Бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов в беседе с "Интерфаксом" предположил, что Судан принял такое решение под давлением США. "Я думаю, что без американцев здесь не обошлось", - сказал он.

По его словам, США не заинтересованы в расширении российского военно-морского присутствия, которое было утрачено после того, как перестал существовать СССР.

"В советское время мы это осуществляли очень неплохо. Но свято место пусто не бывает. Все мгновенно заполнилось. Сейчас нам очень сложно вернуть позиции, чтобы соблюдать паритет и защищать наши интересы", - сказал Комоедов.

В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ на Красном море.

В настоящее время у России за рубежом имеется только одна военно-морская база, которая располагается в сирийском порту Тартус.