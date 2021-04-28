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В Госдуме надеются на законодательное решение вопроса по базе РФ в Судане

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Решение властей Судана приостановить соглашение о создании военно-морской базы РФ связано с необходимостью законодательно урегулировать некоторые вопросы, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

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"Я думаю, что все-таки здесь руководство Судана будет действовать благоразумно, и оно не поддастся на какие-либо возможные хитросплетения со стороны внешних сил, которые могут повлиять на двустороннее сотрудничество с РФ", - сказал Швыткин "Интерфаксу".

Он считает, что "истинная причина приостановки соглашения о нашей морской базе в Судане кроется в неурегулировании вопроса до конца на законодательном уровне".

"Безусловно, эти не до конца решенные вопросы в части законодательного обеспечения будут в ближайшее время решены, во всяком случае, надеюсь на это", - отметил зампред комитета.

По его словам, эта база создается не для решения "каких-то милитаристских целей, а именно для обеспечения безопасности жителей государства Судан".

Власти Судана в среду временно остановили действие соглашения с Россией о создании военно-морской базы на Красном море, а также "любое новое размещения российских военных" в одном из заливов.

Россия и Судан в конце прошлого года подписали соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на Красном море.

В настоящее время у России за рубежом есть только одна военно-морская база в сирийском порту Тартус.

Госдума Россия Судан Юрий Швыткин

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