Борт МЧС РФ с гуманитарной помощью для Индии приземлился в Нью-Дели

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Первый самолет МЧС РФ с гуманитарной помощью от России для Индии совершил посадку в Нью-Дели в 23:10 по московскому времени, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с индийским премьером Нарендрой Моди пообещал предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь. Также он высказал слова поддержки в период борьбы с коронавирусом.

Первый из двух самолетов МЧС РФ с медицинским грузом вылетел в среду из подмосковного Жуковского в Индию, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах. По его данным, на борту самолета находятся почти 10 тонн оборудования. Второй самолет МЧС должен был вылететь вечером в среду.

В последние недели в ситуация с коронавирусом в Индии близка к критической: ежедневно в стране регистрируют свыше 300 тыс. случаев заражения и несколько тысяч смертей от COVID-19. В больницах не хватает коек и кислородных баллонов, переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах.

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известный как B.1.617. По предварительным данным, этот вариант не только более заразен, но и устойчив к антителам, которые вырабатываются у переболевших COVID-19. Пока ученые не установили прямой связи между появлением этого штамма и стремительным распространением коронавируса в Индии.