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Борт МЧС РФ с гуманитарной помощью для Индии приземлился в Нью-Дели

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Первый самолет МЧС РФ с гуманитарной помощью от России для Индии совершил посадку в Нью-Дели в 23:10 по московскому времени, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с индийским премьером Нарендрой Моди пообещал предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь. Также он высказал слова поддержки в период борьбы с коронавирусом.

Первый из двух самолетов МЧС РФ с медицинским грузом вылетел в среду из подмосковного Жуковского в Индию, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах. По его данным, на борту самолета находятся почти 10 тонн оборудования. Второй самолет МЧС должен был вылететь вечером в среду.

В последние недели в ситуация с коронавирусом в Индии близка к критической: ежедневно в стране регистрируют свыше 300 тыс. случаев заражения и несколько тысяч смертей от COVID-19. В больницах не хватает коек и кислородных баллонов, переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах.

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известный как B.1.617. По предварительным данным, этот вариант не только более заразен, но и устойчив к антителам, которые вырабатываются у переболевших COVID-19. Пока ученые не установили прямой связи между появлением этого штамма и стремительным распространением коронавируса в Индии.

Индия на грани возможностей

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В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах
Индия Россия Коронавирус

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