В Европарламенте потребовали высылать аккредитованных при ЕС дипломатов РФ

Это предлагается сделать из солидарности с Чехией

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Более 70 депутатов Европейского парламента, в который входит 705 человек, направили верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю письмо с предложением выдворить из аккредитованных при ЕС российских дипломатов.

"Евросоюз должен проявить солидарность с Чехией и также выдворить дипломатов Российской Федерации. В составе аккредитованных в Брюсселе дипломатов РФ, с учетом специфики российской дипломатии, находится большое количество сотрудников разведки, личности которых должны быть известны европейским властям. Вам просто нужно встряхнуться, вы должны решительно отреагировать на такой поступок", говорится в распространенном в четверг пресс-релизе инициатора послания, депутата Европарламента от Эстонии Рихо Терраса.

По его мнению, это будет важным шагом на пути к укреплению европейского единства. Ряд государств-членов ЕС оперативно поддержал Чехию. "Теперь Европейский союз в целом должен поддержать Чешскую республику", считает Террас.

В Европейском союзе действует постоянное представительство Российской Федерации, которое обслуживает более 60 российских дипломатов.

Все началось с Чехии

Череда взаимных решений о выдворении дипломатов началась 17 апреля, когда власти Чехии сообщили о высылке 18 россиян, которых в стране считают сотрудниками разведки, работающими под дипломатическим прикрытием. Также прозвучали обвинения в адрес России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

22 апреля Словакия решила выслать трех работников посольства России, на следующий день Литва решила выслать двух сотрудников посольства РФ, Латвия и Эстония - по одному.

Россия ответила на эти шаги зеркально, выслав трех дипломатов Словакии, двух литовских дипломатов, по одному - из Латвии и Эстонии.