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Россия выдворит трех дипломатов Словакии

Россия выдворит трех дипломатов Словакии
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Из России будут выдворены три сотрудника посольства Словакии в Москве, им дали время на отъезд до 5 мая, они объявлены персонами нон грата, сообщили в российском МИД.

Дипломатическое противостояние

Эту информацию на Смоленской площади 28 апреля донесли до посла Любомира Регака, которого вызвали в МИД и вручили соответствующую ноту.

Это ответная мера на высылку из Словакии трех сотрудников российского посольства в Братиславе, которую в Москве расценили как необоснованную.

Послу в связи с этим заявили решительный протест.

"Сказано, что решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству", - говорится в пресс-релизе.

Также 28 апреля и по аналогичной причине в МИД были вызваны послы Латвии, Литвы и Эстонии. Им было объявлено, что Москва по принципу взаимности высылает двух сотрудников посольства Литвы и по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии.

МИД Чехии ранее призвал страны Евросоюза и НАТО проявить солидарность с Прагой и высылать российских дипломатов на фоне обострившегося дипломатического противостояния.

17 апреля власти Чехии заявили, что подозревают российскую разведку в причастности ко взрыву склада боеприпасов в 2014 году в Врбетице. В связи с этим из страны выслали 18 российских дипломатов, подозреваемых в работе на разведку. Россия в ответ выслала 20 сотрудников чешского посольства в Москве. 22 апреля МИД Чехии заявил о переходе к паритету в численности персонала в посольствах и потребовал, чтобы Прагу покинули 63 сотрудника российского посольства. Москва ответила, что к паритету будут приведены и категории сотрудников посольств.

В результате в посольствах останется по семь дипломатов, 25 человек административно-технического персонала и 19 нанятых на месте. Персонал российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов и 46 административно-технических работников, а в посольстве Чехии в Москве останется еще на 16 дипломатов и 4 административно-технических сотрудников меньше, также будут вынуждены уйти 91 сотрудник, принятый на месте.

Хроника 15 – 28 апреля 2021 годаДипломатическое противостояние
Словакия Латвия Москва МИД Чехия Литва Эстония

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