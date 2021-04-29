В порт Судана, где создается база ВМФ РФ, зашел российский разведкорабль

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российский военный корабль зашел в Порт-Судан на Красном море, где создается база ВМФ РФ, следует из фотографии американского фотоагентства Getty Images.

В текстовке к ней указывается, что фото сделано 27 апреля, на ней снят корабль ВМФ России, пришвартовавшийся в суданском порту Порт-Судане.

This picture taken on April 27 shows a view of a Russian navy ship docked at the port of the Sudanese city of Port Sudan.



📸 Ibrahim Ishaq/AFP via Getty Images



CC @KomissarWhipla @RALee85 what ship is it? An intelligence one? pic.twitter.com/3Y8ScYXFdR — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) April 28, 2021

Западные наблюдатели в соцсетях указывают, что, судя по очертаниям, это средний разведывательный корабль Черноморского флота "Приазовье".

В среду агентство Bloomberg сообщило, что власти Судана приостановили действие соглашения с Россией о создании морской базы на Красном море. Агентство также добавило, что Судан останавливает "любое новое размещение российских военных" в одном из заливов.

Однако посольство России в Судане опровергло эту информацию. "В связи с появившимися в региональном и суданском информационном пространстве сообщениями о якобы приостановке реализации Соглашения... посольство подчеркивает, что указанные утверждения не соответствуют действительности, что бы при этом ни говорилось так называемыми "источниками", - говорится в инстаграме посольства.

Каких-либо уведомлений от суданской стороны посольство России в Хартуме не получало, уточнило посольство.

В сообщении подчеркивается, что соглашение вступает в силу только после его ратификации обеими сторонами. Поскольку этого пока не произошло, все остальные утверждения "ставят цель нанести ущерб традиционно дружественным отношениям" между РФ и Суданом.

Российская база в Судане

В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соглашении отмечалось, что максимальная численность российских военнослужащих в составе пункта ВМФ в Судане не будет превышать 300 человек. Документ предполагает, что в пункте ВМФ РФ в Судане одновременно могут находиться максимум четыре российских корабля, включая корабли с ядерной энергетической установкой. Россия может использовать воздушное пространство Судана.

За последнее время в Порт-Судан зашли несколько российских боевых кораблей: d конце февраля - фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота, в марте - корвет "Стойкий" и танкер "Кола" Балтийского флота, в апреле - разведывательный корабль Черноморского флота "Иван Хурс".

В Судане побывала комиссия Минобороны РФ в рамках двустороннего соглашения о создании ПМТО, сообщил "Интерфаксу" 9 февраля замминистра обороны РФ Тимур Иванов. "Выезжала рекогносцировочная комиссия, которая там работала, уточняла технические возможности и необходимый объем вспомогательных зданий и сооружений", - сказал он.