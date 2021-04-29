Посольство РФ опровергло приостановку соглашения по созданию базы в Судане

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Посольство России в Судане назвало не соответствующими действительности сообщения о приостановке соглашения по строительству базы ВМФ РФ в Красном море. Комментарий российской дипмиссии был опубликован в ее официальном инстаграме.

Посольство подчеркивает, что не получало никаких уведомлений от суданской стороны.

"В связи с появившимися в региональном и суданском информационном пространстве сообщениями о якобы приостановке реализации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации на территории Республики Судан посольство подчеркивает, что указанные утверждения не соответствуют действительности, что бы при этом не говорилось так называемыми "источниками"", - говорится в комментарии.

Также отмечается, что соглашение вступает в силу только после его ратификации обеими сторонами, а поскольку этого пока не произошло, все прочие утверждения "ставят цель нанести ущерб традиционно дружественным отношениям" между РФ и Суданом.

В среду агентство Bloomberg сообщило, что власти Судана приостановили действие соглашения с Россией о создании морской базы на Красном море, а также "любое новое размещения российских военных" в одном из заливов.

Соглашение о создании в Судане ПМТО ВМФ России на Красном море было подписано в декабре 2020 года.