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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:53Заразились
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В Индии установлен новый суточный антирекорд по умершим от COVID

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Власти Индии сообщили, что за последние сутки от последствий заражения коронавирусом COVID-19 скончались более 3,6 тыс. пациентов, что является очередным антирекордом с начала пандемии.

По информации Associated Press, скончались 3645 человек, что на 350 больше, чем днем ранее.

Количество выявленных заражений COVID-19 за последние сутки превысило 380 тыс. человек.

Ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. Больницы в стране переполнены, в них наблюдается нехватка кислородных баллонов. Жителям приходится ожидать помощи на улицах возле больниц в машинах скорой, а кому-то приходится лежать на самодельных спальных местах.

По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности среди людей с COVID-19 - четвертое. Всего в стране выявили более 18,3 млн заражений, свыше 204 тыс. инфицированных скончались.

Ранее также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

В Индию двумя бортами МЧС РФ доставлены 22 тонны гуманитарного груза от России для борьбы с коронавирусной инфекцией. В составе груза - кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства.

Индия на грани возможностей

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В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах
Хроника 09 января 2020 года – 29 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Индия Коронавирус

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