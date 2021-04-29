В Индии установлен новый суточный антирекорд по умершим от COVID

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Власти Индии сообщили, что за последние сутки от последствий заражения коронавирусом COVID-19 скончались более 3,6 тыс. пациентов, что является очередным антирекордом с начала пандемии.

По информации Associated Press, скончались 3645 человек, что на 350 больше, чем днем ранее.

Количество выявленных заражений COVID-19 за последние сутки превысило 380 тыс. человек.

Ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. Больницы в стране переполнены, в них наблюдается нехватка кислородных баллонов. Жителям приходится ожидать помощи на улицах возле больниц в машинах скорой, а кому-то приходится лежать на самодельных спальных местах.

По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности среди людей с COVID-19 - четвертое. Всего в стране выявили более 18,3 млн заражений, свыше 204 тыс. инфицированных скончались.

Ранее также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

В Индию двумя бортами МЧС РФ доставлены 22 тонны гуманитарного груза от России для борьбы с коронавирусной инфекцией. В составе груза - кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства.