"Индийский" штамм COVID-19 обнаружен в ряде городов Китая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Органы здравоохранения КНР зафиксировали "индийский" штамм коронавируса COVID-19 в нескольких городах Китая, сообщил в четверг телеканал CGTN со ссылкой на главного эпидемиолога Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР У Цзунью.

Он отметил, что несмотря на появляющиеся с начала пандемии мутации COVID-19, власти КНР способны блокировать передачу различных штаммов этого вируса.

У Цзунью также указал на важность поддержания профилактических мер в связи с предстоящими в стране праздниками - Днем труда, который отмечается 1 мая.

Тем временем, региональные СМИ сообщили, что в Китае, по данным за 28 апреля, были использованы свыше 243,9 млн доз вакцин от COVID-19: в абсолютных показателях это больше, чем где бы то ни было в мире, включая США, где выдали 234,6 млн доз вакцин.

Однако, уточняют СМИ, при сравнении охвата вакцинацией жителей КНР и США, с учетом разницы в населении обеих стран, становится ясно, что в Китае на 100 человек в среднем распределены 17,4 дозы, а в США - 71,1.

При этом власти КНР планируют к концу июня привить от COVID-19 40% населения, и для достижения этой цели в Китае необходимо нарастить объемы вакцинации с 4,4 млн доз в день до 5 млн, добавляют СМИ.

Ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. Больницы в Индии переполнены, в них наблюдается нехватка кислородных баллонов. Жителям приходится ожидать помощи на улицах возле больниц в машинах скорой, а кто-то вынужден лежать на самодельных спальных местах.

Ранее в этом году сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.