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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:53Заразились
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"Индийский" штамм COVID-19 обнаружен в ряде городов Китая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Органы здравоохранения КНР зафиксировали "индийский" штамм коронавируса COVID-19 в нескольких городах Китая, сообщил в четверг телеканал CGTN со ссылкой на главного эпидемиолога Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР У Цзунью.

Он отметил, что несмотря на появляющиеся с начала пандемии мутации COVID-19, власти КНР способны блокировать передачу различных штаммов этого вируса.

У Цзунью также указал на важность поддержания профилактических мер в связи с предстоящими в стране праздниками - Днем труда, который отмечается 1 мая.

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Тем временем, региональные СМИ сообщили, что в Китае, по данным за 28 апреля, были использованы свыше 243,9 млн доз вакцин от COVID-19: в абсолютных показателях это больше, чем где бы то ни было в мире, включая США, где выдали 234,6 млн доз вакцин.

Однако, уточняют СМИ, при сравнении охвата вакцинацией жителей КНР и США, с учетом разницы в населении обеих стран, становится ясно, что в Китае на 100 человек в среднем распределены 17,4 дозы, а в США - 71,1.

При этом власти КНР планируют к концу июня привить от COVID-19 40% населения, и для достижения этой цели в Китае необходимо нарастить объемы вакцинации с 4,4 млн доз в день до 5 млн, добавляют СМИ.

Ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. Больницы в Индии переполнены, в них наблюдается нехватка кислородных баллонов. Жителям приходится ожидать помощи на улицах возле больниц в машинах скорой, а кто-то вынужден лежать на самодельных спальных местах.

Ранее в этом году сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

Индия на грани возможностей

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В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах
Хроника 09 января 2020 года – 29 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Китай Индия Коронавирус

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