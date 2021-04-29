На киргизско-таджикской границе из-за обострения перекрыта стратегическая трасса

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - На киргизско-таджикской границе из-за обострения обстановки перекрыли стратегическую трассу Ош - Баткен - Исфана, сообщил "Интерфаксу" полномочный представитель правительства Киргизии в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

"С таджикской стороной договорились ввести пропуск машин под усиленным контролем", - добавил он.

По его словам, стычки между местными жителями периодически возникают, обстановка напряженная. Стрельба и закидывание камнями прекратились. Переговоры с таджикской стороной ведутся постоянно в попытке не допустить эскалации конфликт.

"Мы далеки от того, чтобы заявить о стабилизации ситуации в приграничной зоне. Люди напряжены. Из-за пандемии закрыты границы, не работает приграничная торговля, поэтому один инцидент по установке видеокамеры перерос в конфликт такого масштаба. Обстановка на киргизско-таджикской границе давно обострялась, конфликт назревал", - отметил Суваналиев.

"Жителей ближайших к конфликту домов эвакуируем на безопасную территорию. Обстановка стабильная, но местные жители взбудоражены", - продолжил чиновник.

По его словам, в трех сельских округах Баткенской области - Ак-Сай, Ак-Татыр и Самаркандек, введен особый режим.

В пресс-службе МВД Киргизии свою очередь сообщили, что после инцидента на киргизско-таджикской государственной границе было возбуждено два уголовных дела, сотрудники милиции в Баткенской области перешли на усиленный вариант несения службы.

По версии киргизской стороны, ранним утром 29 апреля со стороны Таджикистана была обстреляна воинская часть в селе Кок-Таш Баткенского района в Киргизии, житель села был ранен в глаз. В МВД Киргизии также сообщили, что жители таджикского села Майский бросали камни в автомобили, проезжающие по участку дороги Ош-Исфана. В Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии заявили, что с таджикской стороны проезжавшие машины граждан Киргизии обстреливали из охотничьих ружей

ГНКБ Киргизии сообщал, что в среду киргизские пограничники и полицейские потребовали, чтобы таджикские граждане прекратили устанавливать камеры наблюдения на столбах ЛЭП на спорном участке границе. Это привело к стычке между гражданами двух стран, стороны начали кидать друг в друга камни.

В Минздраве Киргизии сообщили "Интерфаксу", что всего за медицинской помощью обратились четыре человека, трое из них госпитализированы, один из них получил огнестрельное ранение и находится в крайне тяжелом состоянии. В Государственном комитете национальной безопасности Таджикистана сообщили о семи пострадавших в этом конфликте, который, по версии ведомства, произошел на территории, в советское время бывшей таджикской, и обвинили власти Киргизии в подстрекательстве своих граждан к межнациональной розни.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов из-за сохраняющихся неделимитировнных учстков. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.