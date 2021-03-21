В Китае задумались об особых визовых условиях для привитых людей

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Китай изучает возможности облегчения процедуры выдачи въездных виз для привитых от коронавируса граждан в зависимости от уровня распространения инфекции в той или иной стране, сообщили китайские чиновники журналистам.

В Пекине также рассматривают вопрос о контроле за числом людей, прибывающих в Китай, исходя из прогресса в сфере вакцинации и ситуации с COVID-19 в мире. Как сказал на брифинге заместитель директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь, "мы пока не освобождаем вакцинированных людей от тестирования и изоляционных мер".

Он отметил, что Китай будет учитывать международный прогресс в разработке "вакцинных паспортов" и может скорректировать политику после того, как внутреннее население достигнет высокого уровня иммунизации.

По состоянию на минувшую субботу в Китае жителям было введено более 74,9 млн доз вакцин от коронавируса. На 14 марта этот показатель составлял 64,9 млн, сообщил представитель Госкомитета здравоохранения КНР Ми Фэн.

Китайские СМИ информировали ранее, что в планах китайских властей вакцинировать около 40% населения к середине года.

Как сообщили на брифинге, более 70 млн доз китайского препарата Sinovac Biotech были введены по всему миру.

Годовое производство вакцин в Китае может полностью удовлетворить потребности всей страны, заявил официальный представитель министерства промышленности и информационных технологий Мао Цзюньфэн. По его словам, поставки материалов для производства вакцин и вакцинации, включая стеклянные флаконы и шприцы, "относительно стабильны".

В Китае для широкого применения регулятором ранее уже были одобрены четыре местные вакцины компаний Sinovac, CanSino Biologics и двух подразделений Китайской национальной фармацевтической группы Sinopharm.

Пятый препарат, разработанный Институтом микробиологии Китайской академии наук, был одобрен для экстренного использования на прошлой неделе.