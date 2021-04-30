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В Италии приблизились к темпу вакцинации в 500 тысяч человек в день

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Администрация премьер-министра Италии Марио Драги заявила о предварительных данных, по которым 29 апреля дозу вакцины от коронавируса получили около 498 тысяч человек. Такое количество привитых за день стало рекордным для Италии. Об этом сообщает Associated Press.

В Италии планируют делать не менее 500 тысяч прививок в день, чтобы вакцинировать 80% населения к сентябрю. Страна занимает шестое место по количеству смертей от коронавируса в мире - 120 544 человек. В Европе по этому показателю Италия уступает только Великобритании. На сегодняшний день в Италии от COVID-19 ежедневно умирает около 300 человек.

Итальянская кампания по вакцинации в начале проходила медленно из-за логистических проблем и неправильной организации. Однако сейчас ее темпы ускорились и на данный момент вакцинировались уже около 19,4 миллионов итальянцев, что составляет примерно треть населения страны. При этом 5,75 миллиона человек привились двумя компонентами.

В Италии начали постепенно снимать ограничения, установленные в связи с пандемией. С 26 апреля в стране частично открылись бары, рестораны и кинотеатры. Рестораторы могут обслуживать посетителей на свежем воздухе, а кинотеатры, театры и концертные залы будут работать при условии их заполнения максимум наполовину.

Хроника 09 января 2020 года – 30 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Италия коронавирус

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