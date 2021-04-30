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Бишкек надеется к вечеру урегулировать конфликт на границе с Таджикистаном

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев рассчитывает урегулировать вооруженный конфликт на границе с Таджикистаном к вечеру пятницы.

"Мы встретились с главой ГКНБ (Таджикистана - ИФ) Саймумином Ятимовым в нейтральной зоне, переговоры прошли хорошо. Будут предприняты все меры для стабилизации ситуации. Надеемся к вечеру урегулировать ситуацию", - сообщил Ташиев журналистам в пятницу.

По его словам, стороны решили отвести войска от линии госграницы: Киргизия в город Баткен, Таджикистан "тоже подальше от границы". "В ближайшие дни решим проблему государственной границы с Таджикистаном, проведем демаркацию и делимитацию, сразу же установим проволоку", - заявил Ташиев.

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"Обещаю, что ни один метр стратегически важных земель я не отдам. Но имейте в виду, что без обмена земель демаркации не будет", - подчеркнул он.

По словам главы спецслужбы, во время состоявшихся переговоров таджикская сторона попросила открыть коридор в Ворух (таджикский анклав в Киргизии), а также подключить анклав к электроснабжению. "Но мы решили обсудить этот вопрос позже", - сказал он.

Кроме того, в ближайшие часы пограничники Таджикистана откроют дорогу в киргизское село Кок-Таш (Баткенский район) и покинут территорию Киргизии, заявил Ташиев.

Глава ГКНБ также сообщил, что сожженные дома киргизских граждан "будут восстановлены с помощью государства или таджикской стороны".

Территориальные споры Киргизии и Таджикистана

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе из-за установки видеокамер таджикской стороной на участке "Головной водораздел". Пограничный отряд Киргизии потребовал прекратить установку видеокамер, таджикская сторона отказалась выполнять это требование. В итоге около 150 человек начали закидывать друг друга камнями.

29 апреля киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.

По последним данным, с киргизской стороны 134 человека пострадали, погибли 13, в том числе трое пограничников.

Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, однако, по данным на утро пятницы, ситуация на границе остается напряженной. Крупных боестолкновений не отмечается, но при этом фиксируются локальные перестрелки.

Камчыбек Ташиев Киргизия Таджикистан

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