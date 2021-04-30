Премьер Киргизии прервал визит в РФ из-за конфликта на границе с Таджикистаном

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов (слева направо) во время встречи в Казани Фото: Пресс-служба премьер-министра Киргизии/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов прервал визит в Казань и вернулся в республику из-за осложнения ситуации на киргизско-таджикской границе, сообщили "Интерфаксу" в правительстве страны.

По словам представителя кабмина, Марипов должен был вернуться 1 мая. "Программа рабочей поездки главы правительства изменена. В настоящее вредя он находится в городе Ош", - отметил он.

В правительстве не комментируют, отправится ли премьер-министр в граничащую с Таджикистаном Баткенскую область.

В четверг, 29 апреля, на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран произошла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности. По последним данным Минздрава Киргизии, из-за конфликта за медицинской помощью обратились 154 человека, 31 погиб.

Официальных данных о потерях с таджикской стороны нет, по данным местных СМИ, в ходе конфликта погибли до 10 граждан Таджикистана, более 90 пострадали.