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Таджикские военные ушли из Баткенской области Киргизии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Военные Таджикистана ушли из Баткенской области Киргизии, сообщил "Интерфаксу" полномочный представитель киргизского правительства в этом регионе Омурбек Суваналиев.

"Военнослужащие Таджикистана покинули территорию Баткенской области Киргизии, конфликтные места освобождены", - сказал Суваналиев.

По его словам, ранее перекрытые стратегические дороги открываются для беспрепятственного проезда.

"Обстановка в Баткенской области спокойная, стабильная. На паритетных условиях создается комиссия для отвода войск", - отметил Суваналиев.

В четверг, 29 апреля, на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка, есть пострадавшие. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности. По последним данным Минздрава Киргизии, в результате перестрелки за медицинской помощью обратились 154 человека, 31 погиб.

По информации таджикских СМИ, в ходе конфликта погибли до 10 граждан Таджикистана, более 90 пострадали.

Хроника 29 – 30 апреля 2021 годаПограничный конфликт Таджикистана и Киргизии
Омурбек Суваналиев Киргизия Баткенская область Таджикистан

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