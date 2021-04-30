Госсекретарь США Блинкен посетит Киев 5-6 мая

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 мая прибудет в Киев с двухдневным визитом, говорится в сообщении представителя госдепартамента Нэда Прайса.

Он добавил, что Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими официальными лицами, а также с представителями гражданского общества.

По словам Прайса, визит госсекретаря подтвердит "непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России".

Ранее Кулеба заявил, что во время встречи с Блинкеном планирует обсудить помощь, которую США могут предоставить Украине в процессе проведения реформ, а также ряд экономических вопросов, особенно в энергетической сфере. Прайс говорил 29 апреля про то, что США глубоко озабочены решением кабинета министров Украины распустить наблюдательный совет и заменить руководство "Нафтогаза Украины".

Представитель Белого дома Джен Псаки 26 апреля заявила, что Вашингтон считает неприемлемым наращивание численности российских военных близ границы с Украиной и расценивает это как эскалацию.