США будут помогать Украине соответствовать стандартам НАТО

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Администрация США готова помогать Украине работать над соответствием стандартам, предъявляемым желающим вступить в НАТО, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

"В том, что касается НАТО, вы знаете, что администрация (президента США Джо) Байдена нацелена на то, чтобы дверь альянса оставалась открытой для всех, кто готов и способен выполнять определенные обязательства", - заявил он на брифинге, отвечая на вопрос о том, правильно ли на данный момент вообще говорить о перспективах вступления Украины в альянс.

Рикер отметил, что Украине для этого следует провести "глубокие, всеобъемлющие реформы".

"Мы, конечно, готовы создать условия, чтобы такая страна, как Украина, могла работать над соответствием этим стандартам", - добавил он.

По словам Рикера, госсекретарь США Энтони Блинкен, который в ходе визита в Киев встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД страны Дмитрием Кулебой, подтвердит поддержку суверенитета Украины и, вероятно, коснется темы поставок Киеву американского вооружения.

"В том, что касается нашей помощи в сфере безопасности, то, как вы знаете, мы уже поставляли Украине как летальное, так и нелетальное оружие. И, насколько я знаю, Конгресс выделил $408 млн на 2021 финансовый год для оказания помощи Украине в сфере безопасности", - сказал он, отметив, что эта тема часто поднимается Киевом "с теми из нас, кто регулярно контактирует с украинскими официальными лицами".

Рикер добавил, что Блинкен подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины "перед лицом продолжающейся российской агрессии". Также американский госсекретарь будет поощрять институциональную реформу и "антикоррупционную повестку дня", в рамках которой, по словам Рикера, "предстоит проделать большую и тяжелую работу".

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готов в будущем поставлять некоторые виды вооружений Украине в рамках уже существующих договоренностей, а в будущем рассматривать запросы Киева и поставлять некоторые виды продукции военного назначения. Салливан предупредил, что речь не идет о поставках, которые бы не укладывались в уже существующий формат сотрудничества с Украиной в сфере обороны.