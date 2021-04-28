Ряд полномочий президента Белоруссии предложили отдать ее правительству

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Глава Конституционного суда Белоруссии, председатель конституционной комиссии Петр Миклашевич на ее заседании в среду предложил закрепить некоторые полномочия президента за правительством. Об этом сообщает госагентство БелТА.

28 апреля в Минске проходит третье заседание конституционной комиссии. На нем рассматриваются предложения об изменении конституционных положений о функциях и полномочиях президента Белоруссии и правительства – Совета министров.

Первое заседание комиссии состоялось 31 марта. Тогда же был утвержден график заседаний – они будут проходить дважды в месяц.

16 марта Лукашенко подписал указ о Конституционной комиссии, которая до 1 августа текущего года должна представить предложения по изменению Основного закона. В состав комиссии вошли 36 человек.

На Всебелорусском народном собрании в феврале Лукашенко заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года, а в начале 2022 года его вынесут на референдум.

Оппозиция ранее в марте представила свою концепцию новой Конституции Белоруссии. Она предусматривает переход от президентской республики к парламентской.

Лукашенко заявлял, что готов поделиться полномочиями в августе 2020 года, вскоре после последних президентских выборов, но предупредил, что не будет это делать под давлением улицы. В ноябре прошлого года он обещал, что не допустит никакого "транзита власти", то есть, не будет передавать ее преемникам. Также он говорил, что не будет руководить страной после принятия новой Конституции.