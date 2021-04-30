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Минск направил в США просьбу о правовой помощи по делу о госперевороте

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - КГБ Белоруссии направил в Вашингтон просьбу об оказании правовой помощи по делу о госперевороте, сообщил официальный представитель Комитета государственной безопасности Андрей Ярош в пятницу.

Как заявил Ярош госагентству БелТА, белорусское КГБ ждет, что правоохранительные органы США установят местонахождение фигурантов, допросят их и выполнят "иные следственные и процессуальные действия" для всестороннего изучения всех обстоятельств дела.

По его словам, в качестве обвиняемых по уголовному делу, возбужденному КГБ по ч.1 ст.357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК, привлечены 9 человек. Это Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. Первые четверо содержатся в следственном изоляторе КГБ.

Генеральная прокуратура республики заочно арестовала Щигельского, Перепечко, Кулаженко, Макаренко и Макара.

"Одновременно инициирован вопрос об экстрадиции названных лиц в Беларусь. Аналогичные поручения в отношении Игоря Макара и Виталия Макаренко в ближайшее время будут направлены в Литву и Украину соответственно", - заявил официальный представитель КГБ.

Он подчеркнул, что "Комитет госбезопасности ожидает от американских и других иностранных партнеров оперативной и всесторонней проработки наших запросов, а также положительного решения вопросов об экстрадиции в Беларусь перечисленных граждан".

Дело о госперевороте в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что на него и его сыновей готовилось покушение и что к этому причастны американские спецслужбы. Он утверждал, что его устранение одобрило высшее политическое руководство США.

ФСБ России сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии, планировавшийся на 9 мая. Сотрудниками спецслужб в Москве были задержаны Зенкович и Федута. В Белоруссии задержали лидера БНФ Костусева.

По данным ФСБ, Зенкович и Федута планировали "осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента А. Лукашенко".

Конечной целью заговора, добавили там, являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения". "При этом Зенкович планировал стать "куратором" парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой", - отметили в ФСБ.

Заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам.

Новость дополняется

КГБ Белоруссии Белоруссия США Андрей Ярош

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