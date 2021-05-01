Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:07Заразились
на 30.04В России 4 805 288+8 731В мире 150 995 578+475 112

Перестрелок на границе Киргизии и Таджикистана ночью не зафиксировано

Главы МВД Киргизии и Таджикистана по телефону обсудили обстановку на границе

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная, перестрелок за прошедшую ночь не зафиксировано, сообщает в субботу пресс-служба Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии. Обстановка в селах Кок-Таш, Самаркандек, Арка-1, Арка-2 и Борбордук Баткенской области Киргизии стабилизировалась.

В миреКиргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границеКиргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границеЧитать подробнее

Пресс-служба киргизского правительства сообщила, что премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов провел в Оше закрытое совещание по дальнейшему урегулированию ситуации на киргизско-таджикской государственной границе. В связи с достигнутыми договоренностями президентов Киргизии и Таджикистана о проведении переговоров правительственных делегаций по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы Марипов вылетел в город Бишкек.

Между тем министр внутренних дел Киргизии Улан Ниязбеков провел телефонные переговоры с главой МВД Таджикистана Рахимзодой Рамазоном Хамро по вопросам стабилизации обстановки в приграничной Баткенской области, сообщает пресс-служба киргизского МВД.

Согласно сообщению, стороны обсудили совместные мероприятия по охране общественного порядка и организацию патрульных служб киргизской и таджикской милиции для обеспечения безопасности граждан. В пресс-службе отметили, что в ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам соблюдения прав и безопасности каждого гражданина, пришли к единому решению по вопросам охраны общественного порядка.

Глава МВД Киргизии также провел телефонные переговоры с начальником управления МВД Таджикистана по Согдийской области Абдулло Навджувоновым, а также с начальниками отделов внутренних дел Исфаринского района Бободжон-Гафуровского района для урегулирования и стабилизации обстановки на приграничных территориях.

Пограничный конфликт Киргизии и Таджикистана

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, где невозможно определить границу между государствами. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 километров, из них согласованы 519 километров.

28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе из-за установки видеокамер таджикской стороной на территории участка "Головной водораздел". Пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить установку видеокамер. Стороны не пришли к единому мнению, около 150 человек начали закидывать друг друга камнями.

29 апреля киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.

По последним данным, с киргизской стороны пострадали 154 человека, погиб 31 человек.

Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня. Крупных боестолкновений не отмечалось, но при этом фиксировались локальные перестрелки.

Киргизия Таджикистан

Новости по теме

Новости

NASA приостановило контракт со SpaceX на отправку астронавтов на Луну

США осудили введенный Москвой запрет на въезд в РФ восьми чиновников ЕС

США осудили введенный Москвой запрет на въезд в РФ восьми чиновников ЕС

Цена газа в Европе взлетела до $295/тыс. куб. м

В ЕС сочли меры РФ безосновательными и оставили за собой право на ответ

В ЕС сочли меры РФ безосновательными и оставили за собой право на ответ

Что произошло за день: пятница, 30 апреля

На "Евровидение-2021" допустят до 3,5 тыс. зрителей

Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

Президенты Киргизии и Таджикистана договорились о встрече в мае

Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

Премьер Киргизии прервал визит в РФ из-за конфликта на границе с Таджикистаном

Премьер Киргизии прервал визит в РФ из-за конфликта на границе с Таджикистаном
Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

В Киргизии сообщили об увеличении числа жертв конфликта на границе

Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

В Киргизии сообщили о прекращении стрельбы на границе с Таджикистаном

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');