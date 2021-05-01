Перестрелок на границе Киргизии и Таджикистана ночью не зафиксировано

Главы МВД Киргизии и Таджикистана по телефону обсудили обстановку на границе

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная, перестрелок за прошедшую ночь не зафиксировано, сообщает в субботу пресс-служба Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии. Обстановка в селах Кок-Таш, Самаркандек, Арка-1, Арка-2 и Борбордук Баткенской области Киргизии стабилизировалась.

Пресс-служба киргизского правительства сообщила, что премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов провел в Оше закрытое совещание по дальнейшему урегулированию ситуации на киргизско-таджикской государственной границе. В связи с достигнутыми договоренностями президентов Киргизии и Таджикистана о проведении переговоров правительственных делегаций по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы Марипов вылетел в город Бишкек.

Между тем министр внутренних дел Киргизии Улан Ниязбеков провел телефонные переговоры с главой МВД Таджикистана Рахимзодой Рамазоном Хамро по вопросам стабилизации обстановки в приграничной Баткенской области, сообщает пресс-служба киргизского МВД.

Согласно сообщению, стороны обсудили совместные мероприятия по охране общественного порядка и организацию патрульных служб киргизской и таджикской милиции для обеспечения безопасности граждан. В пресс-службе отметили, что в ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам соблюдения прав и безопасности каждого гражданина, пришли к единому решению по вопросам охраны общественного порядка.

Глава МВД Киргизии также провел телефонные переговоры с начальником управления МВД Таджикистана по Согдийской области Абдулло Навджувоновым, а также с начальниками отделов внутренних дел Исфаринского района Бободжон-Гафуровского района для урегулирования и стабилизации обстановки на приграничных территориях.

Пограничный конфликт Киргизии и Таджикистана

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, где невозможно определить границу между государствами. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 километров, из них согласованы 519 километров.

28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе из-за установки видеокамер таджикской стороной на территории участка "Головной водораздел". Пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить установку видеокамер. Стороны не пришли к единому мнению, около 150 человек начали закидывать друг друга камнями.

29 апреля киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.

По последним данным, с киргизской стороны пострадали 154 человека, погиб 31 человек.

Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня. Крупных боестолкновений не отмечалось, но при этом фиксировались локальные перестрелки.