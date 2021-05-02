В Киргизии после конфликта на границе насчитали около сотни поврежденных домов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В ходе конфликта на границе с Таджикистаном в селах Киргизии повреждено 78 домов, сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов на брифинге в воскресенье.

По его словам, также повреждено десять АЗС, восемь магазинов, три погранзаставы, две школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад и здание отдела внутренних дел.

"У нас хватит сил и возможностей восстановить все разрушенные объекты", - заявил Шамырканов.

По последним данным, в ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны 178 человек пострадали, 34 погибли. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили в пятницу местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

В субботу глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместном осмотре войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.