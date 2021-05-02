Жапаров призвал не допустить продолжения конфликта с Таджикистаном

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Киргизия и Таджикистан не должны допустить продолжения вооруженного столкновения на границе, заявил киргизский президент Садыр Жапаров в воскресенье.

"Потому что мы вечные соседи. Наша цель - благополучие нашего народа, территориальная целостность нашей страны", - сказал Жапаров, которого цитирует его пресс-служба.

По последним данным, в ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны погибли 34 человека, пострадали 178 человек. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 - ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

Накануне главы Госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

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