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Таджикистан вернул Киргизии десять задержанных граждан республики

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Власти Таджикистана вернули Киргизии десять граждан республики, задержанных во время вооруженного конфликта на границе, сообщили в субботу "Интерфаксу" в Баткенской областной администрации.

Как отметил представитель администрации, они возвращены в результате переговоров глав Баткенской области Киргизии Омурбека Суваналиева и Согдийской области Таджикистана Ражоббоя Ахмадзода.

По его словам, граждане Киргизии были захвачены во время вооруженного конфликта на границе и находились у таджикских военных.

По последним данным, в ходе конфликта с киргизской стороны 173 человека пострадали, погибли 34. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщали местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

В субботу главы Госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

Хроника 29 апреля – 01 мая 2021 годаПограничный конфликт Таджикистана и Киргизии
Киргизия Таджикистан

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