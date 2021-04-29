Всех прибывающих из Индии в Россию обязали изолироваться

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Все прибывающие в Россию из Индии, независимо от гражданства, должны находиться на изоляции до получения отрицательного результата на коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Гражданам, возвращающимся из Индии в РФ, независимо от гражданства, или прибывающим в Россию, выдается документ. Они обязаны до получения отрицательного результата (на коронавирус) находиться на изоляции", - сказала Попова в интервью в программе "Вести" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По ее словам, чтобы предупредить завозы ("индийского" штамма коронавируса - ИФ) ввели требования об обязательном обследовании всех лиц, возвращающихся из Индии.

Она добавила, что у России и Индии "малое количество рейсов".

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что Россия запросила образец "индийского" штамма COVID-19.

Ранее в среду Попова сообщала, что в российских аэропортах введено обязательное экспресс-тестирование всех пассажиров, прибывающих из Индии.

На этой неделе в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора сообщили "Интерфаксу", что центр в скором времени надеется получить образец "индийского" штамма вируса, обладающего двойной мутацией в S-белке.

По данным эпидемиологов, обе эти мутации увеличивают степень заразности вируса и могут вызвать снижение эффективности нейтрализации антителами. Кроме того, сообщалось, что индийский" штамм приобрел еще одно изменение в геноме - делецию двух аминокислот (H146 and Y145) в S-белке.

Также в Роспотребнадзоре заявили, что на территории России "индийский" штамм не обнаружен.

В Индии разбушевался коронавирус

Ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. Больницы в Индии переполнены, в них наблюдается нехватка кислородных баллонов, в связи с чем правительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемии. По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности среди людей с COVID-19 - четвертое. Всего в стране выявили более 17,6 млн заражений, свыше 197 тыс. инфицированных скончались.

Ранее также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

26 апреля в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора "Интерфаксу" сообщили, что в РФ не выявлен "индийский"

штамм, который имеет так называемую двойную мутацию в гене S-белка. По данным эпидемиологов, обе эти мутации увеличивают степень заразности вируса и могут вызвать снижение эффективности нейтрализации антителами. Кроме того, сообщалось, что "индийский" штамм приобрел еще одно изменение в геноме – делецию двух аминокислот (H146 and Y145) в S-белке.

27 апреля Попова заявила, что абсолютно все пассажиры, которые прилетают из Индии в Россию, тестируются на коронавирус прямо в аэропортах.

"Мы это делаем и будем продолжать делать. Хотя количество их (прилетающих из Индии - ИФ) крайне небольшое, но я считаю, что это делать теперь необходимо, и контроль здесь будет двухэтапный – мы будем делать экспресс-тесты непосредственно в аэропорту, сегодня мы уже имеем эти экспресс-тесты на вооружении", - сказала Попова.