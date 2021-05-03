В Таджикистане возбудили дела против 200 граждан Киргизии

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовные дела в отношении двух сотен военнослужащих и граждан Киргизии за "развязывание или ведение агрессивной войны".

Как заявили в генпрокуратуре республики, 29 апреля группа из 200 военных и жителей Киргизии устроила беспорядки перед КПП №2 "Ходжа Ало" Пограничных войск ГКНБ в Согдийской области, в районе поста "Головной" в поселке Чоркух города Исфара.

По данным прокуратуры Таджикистана, эти лица "с разрешения официальных властей" бросали камни и резали столбы, на которых работали граждане соседней страны. В результате это вылилось в массовые беспорядки. Таджикская сторона настаивает, что организованы они Пограничной службой Киргизии.

В генпрокуратуре Таджикистана заявили, что киргизские военные открыли огонь по прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов соседней страны во главе с мэром Исфары Баховаддином Баходурзода. В результате нападения серьезно пострадали как глава города, так и сотрудники правоохранительных органов республики.

Как заявили надзорном ведомстве, "в результате вооруженного нападения несколько человек были убиты, десятки получили ранения, было сожжено большое количество домов, приграничных объектов, других объектов и инфраструктуры".

В ведомстве сказали, что в отношении военных и граждан Киргизии возбуждены уголовные дела по ст. 395 ч. 2 (развязывание или поощрение агрессивной войны) и ст. 104 ч. 2 (убийство двух или более лиц, организованное группой лиц со злым умыслом, а также в связи с грабежом или бандитизмом, из-за ненависти или вражды, национальности, расы, религии, регионализма или кровной мести) УК Таджикистана.

28 апреля на киргизско-таджикском участке границы произошла стычка между местными жителями двух стран, которая переросла на следующий день в вооруженное столкновение между военными Киргизии и Таджикистана. Периодические выстрелы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии между силовиками двух стран продолжались 30 апреля и 1 мая.

В субботу, 1 мая, главы Госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

В минздраве Киргизии сообщают, что в результате конфликта погибли 36 граждан страны. По данным СМИ, жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 - были ранены. Официальных данных от Душанбе пока нет.