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Киргизия и Таджикистан продолжат обсуждать вопросы по совместной границе

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Правительственные делегации Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации совместной границы проведут очередную встречу по описанию более 100 км, заявили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства.

Отмечается, что во время заседания делегаций двух стран была достигнута договоренность провести переговоры с 5 по 9 мая, в том числе для обсуждения этого вопроса.

По данным Госкомитета нацбезопасности Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

Хроника 29 апреля – 03 мая 2021 годаПограничный конфликт Таджикистана и Киргизии
Киргизия Таджикистан

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