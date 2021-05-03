Киргизия и Таджикистан продолжат обсуждать вопросы по совместной границе

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Правительственные делегации Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации совместной границы проведут очередную встречу по описанию более 100 км, заявили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства.

Отмечается, что во время заседания делегаций двух стран была достигнута договоренность провести переговоры с 5 по 9 мая, в том числе для обсуждения этого вопроса.

По данным Госкомитета нацбезопасности Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.