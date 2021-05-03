Киргизия и Таджикистан отвели дополнительные силы военных от границы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Киргизия и Таджикистан завершили отвод сил от линии границы, сообщает пресс-служба киргизской Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии в понедельник.

"Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий. Продолжает работу совместная комиссия в составе офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана по осмотру территорий, где находились дополнительные силы и средства", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, по состоянию на 9:30 (06:30 мск) 3 мая обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы стабильная. За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы.

"Пограничные подразделения несут службу в усиленном режиме, осуществляется патрулирование вдоль всей линии киргизско-таджикской государственной границы", - отметили в пресс-службе.

По последним данным, в ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны погибли 34 человека, пострадали 178 человек. Среди погибших - трое киргизских военнослужащих. По данным МВД Киргизии, все погибшие в конфликте были убиты из огнестрельного оружия.

По данным МЧС страны, в селах Баткенского и Лейлекского районов разрушено и повреждено 78 домов, десять АЗС, восемь магазинов, три погранзаставы, две школы, один фельдшерско-акушерский пункт, один детский сад и одно здание отдела внутренних дел. Баткенская областная администрация сообщает о 60 тыс. 400 гражданах, покинувших зону конфликта. В Киргизии 1-2 мая объявлены днями национального траура. Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 - ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

В минувшую субботу глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и руководитель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.