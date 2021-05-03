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Пострадавшим в Киргизии на границе с Таджикистаном доставили гумпомощь

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Баткенскую область Киргизии направлено 538 тонн гуманитарной помощи, сообщил журналистам в понедельник замглавы МЧС страны Калыс Акматов.

По его словам, почти весь груз доставлен нуждающимся пострадавшим гражданам.

Акматов сказал, что на складах МЧС в городе Баткен к настоящему моменту осталось 42 тонны гумпомощи.

Как отметил замглавы МЧС Киргизии, из разных районов страны продолжает поступать помощь от активистов и рядовых граждан. Ожидается еще 80 тонн гуманитарного груза из Чуйской области и 110 тонн из Иссык-Кульской области.

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В ходе четырехдневного конфликта на границе Киргизии и Таджикистана с киргизской стороны пострадали 183 человека, 36 погибли.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 - ранены, сообщали местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

Хроника 29 апреля – 03 мая 2021 годаПограничный конфликт Таджикистана и Киргизии
Киргизия Таджикистан

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