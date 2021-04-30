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МИД РФ заявил, что Москва готова послать наблюдателей на выборы в САР

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - МИД РФ заявил о готовности России направить своих наблюдателей на президентские выборы в Сирии, которые запланированы на 26 мая.

Также в министерстве выразили надежду, что голосование пройдёт в соответствии с международными стандартами, "несмотря на продолжающуюся незаконную иностранную оккупацию части сирийской территории".

В МИД РФ подчеркнули, что организация избирательной кампании в Сирии является исключительно внутренним делом этой страны и в полной мере соответствует требованиям действующей Конституции 2012 года и национального законодательства.

"Эти действия ни в коей мере не противоречат положениям резолюции 2254 СБ ООН и других международных решений, в основе которых лежит уважение суверенитета Сирийской Арабской Республики", - заявили на Смоленской площади.

Поэтому в МИД РФ указали, что расценивают заявления некоторых иностранных государств о нелегитимности выборов в Сирии как "элемент грубого политического давления на Дамаск".

"Никто не вправе указывать сирийцам, когда и при каких условиях они должны избирать главу своего государства", - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее о намерении баллотироваться на президентских выборах в Сирии заявили в общей сложности шесть человек, в том числе действующий глава государства Башар Асад. Среди них его соперников будет первая в истории страны женщина, решившая выставить свою кандидатуру - жительница Дамаска Фатен Али Нахар.

Сирия МИД РФ

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