Постпред Киргизии при ООН попросила гумпомощь для пострадавших в конфликте на границе

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Киргизия попросила ООН оказать помощь пострадавшим в результате конфликта на границе с Таджикистаном, сообщает во вторник пресс-служба МИД.

"В Нью-Йорке состоялась встреча постоянного представителя Киргизии при ООН Миргуль Молдоисаевой с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло. Молдоисаева выразила просьбу киргизской стороны об оказании помощи со стороны ООН внутренне перемещенным лицам и восстановления разрушенных объектов", - говорится в сообщении МИД.

В свою очередь ДиКарло выразила готовность ООН рассмотреть вопросы оказания гуманитарной помощи пострадавшим в результате конфликта, а также помощи вынужденным внутренним переселенцам, эвакуированным из зон вооруженного конфликта, по линии соответствующих структурных подразделений и агентств системы ООН.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана

28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран с применением огнестрельного оружия, которая переросла 29 апреля в вооруженное столкновение военнослужащих Киргизии и Таджикистана. Периодические обстрелы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии продолжались 30 апреля и 1 мая.

Вечером 1 мая глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и руководитель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

В понедельник в Погранслужбе Киргизии сообщили, что стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий.

В ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны пострадали более 180 человек, 36 погибли. Среди погибших - трое киргизских военнослужащих. Баткенская областная администрация сообщила, что зону конфликта были вынуждены покинуть более 60 тыс. жителей.

1-2 мая в Киргизии были объявлены днями национального траура.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 - ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных о жертвах от Душанбе нет, но 3 мая Генпрокуратура Таджикистана сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении двух сотен военнослужащих и граждан Киргизии.