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СМИ сообщили о гибели 19 таджикистанцев в апрельском конфликте с Киргизией

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В ходе вооруженного конфликта, произошедшего в конце апреля на таджикско-киргизской границе, погибли 19, ранены – 88 граждан Таджикистана, сообщает "Азия-Плюс", ссылаясь на источник в администрации Согдийской области.

"В дни конфликта в больницы Исфары и больницах Бободжон Гафуровского района были госпитализированы 88 раненых – 64 в Исфаре, 24 – в районе. Большинство из них были с огнестрельными ранениями, часть с ушибами и травмами. Пострадавших может быть и больше, но я сейчас говорю о госпитализированных", - сообщил источник изданию.

По его словам, почти половину пострадавших выписали, но есть раненые в тяжелом состоянии.

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"В реанимационном отделении больницы Исфары сейчас находится 1 пострадавший в тяжелом состоянии. Пуля прошла сквозь голову, ему сделали операцию, но его состояние не улучшается", - сообщил источник.

По его данным, во время конфликта на таджикской-киргизской границе погибли 19 человек: в Исфаре 15 человек, в Бободжон Гафурове – 4 человека.

"Из них 10 – гражданские, 9 – из числа правоохранительных органов и пограничников", - отметил источник.

Официальные структуры Таджикистана до сих пор не обнародовали данных о числе пострадавших и жертвах столкновения в приграничной с Киргизией зоне.

Ранее таджикская служба Радио Свобода – Радио Озоди (признана в РФ иноагентом), со ссылкой на свои источники опубликовало имена 16 погибших граждан Таджикистана, в том числе, восьми военнослужащих и восьми гражданских лиц.

3 мая Генпрокуратура Таджикистана сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении двух сотен военнослужащих и граждан Киргизии.

Ранее сообщалось, что в ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны пострадали более 180 человек, 36 погибли. Среди погибших – трое киргизских военнослужащих. Баткенская областная администрация сообщила, что зону конфликта были вынуждены покинуть более 60 тыс. жителей.

Хроника 29 апреля – 04 мая 2021 годаПограничный конфликт Таджикистана и Киргизии
Таджикистан Киргизия

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