В Киргизии объявлен траур по погибшим в конфликте с Таджикистаном

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров своим указом объявил 1 и 2 мая днями национального траура по погибшим во время перестрелки на киргизско-таджикской границе, сообщила в субботу пресс-служба президента.

"В результате вооруженного конфликта 29-30 апреля на киргизско-таджикской границе в Баткенской области имеются многочисленные жертвы и пострадавшие как среди мирных граждан, так и военнослужащих. Вооруженное столкновение привело и к существенному имущественному ущербу мирных граждан и юридических лиц", - говорится в указе президента.

В дни национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги Киргизии.

Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи. Правительству Киргизии совместно с органами местного самоуправления принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка, есть пострадавшие. Стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности. По данным Минздрава Киргизии, в ходе перестрелки за медицинской помощью обратились 154 человека, 31 погиб.