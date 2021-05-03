Киргизия обвинила Таджикистан в попытке захвата своей территории

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Действия Таджикистана являются спланированной военной агрессией с целью захвата суверенной территории Киргизии, заявили в киргизской Генеральной прокуратуре.

"Действия военнослужащих Таджикистана свидетельствуют о заранее спланированной провокации и агрессии в отношении суверенитета и целостности Киргизии. Применение наступательного тяжелого вооружения вдали от мест постоянной дислокации свидетельствует о том, что вторжение было заранее спланировано и организовано с целью захвата суверенной территории Киргизии", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре Киргизии считают, что в действия таджикских военнослужащих нарушают международные договоры и соглашения.

Ведомство информирует, что 29 апреля данный факт был зарегистрирован Генпрокуратурой Киргизии в Едином реестре преступлений и наказаний по признакам преступления, предусмотренного статей "Преступление против мира" Уголовного кодекса республики. Расследование досудебного производства поручено межведомственной следственной группе из числа сотрудников Госкомитета нацбезопасности, МВД и Военной прокуратуры Киргизии. Проводятся следственные мероприятия, изъяты вещественные доказательства и видеозаписи, проведена фото-видео фиксация.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана

28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран с применением огнестрельного оружия, которая переросла 29 апреля в вооруженное столкновение военнослужащих Киргизии и Таджикистана. Периодические обстрелы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии продолжались 30 апреля и 1 мая.

Вечером 1 мая глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и руководитель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

В понедельник в Погранслужбе Киргизии сообщили, что стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий.

В ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны пострадали более 180 человек, 36 погибли. Среди погибших - трое киргизских военнослужащих. Баткенская областная администрация сообщила, что зону конфликта были вынуждены покинуть более 60 тыс. жителей.

1-2 мая в Киргизии были объявлены днями национального траура.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 - ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных о жертвах от Душанбе нет, но 3 мая Генпрокуратура Таджикистана сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении двух сотен военнослужащих и граждан Киргизии.

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