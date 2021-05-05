В Индии установлен очередной антирекорд смертности от COVID-19

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Индии за минувшие сутки был побит очередной антирекорд смертности от COVID-19 - умерли 3780 заразившихся, пишет Times of India. Всего с начала пандемии в стране умерли 226 188 заболевших.

Также за минувшие сутки было выявлено 382 315 новых случаев заражения коронавирусом. Издание напоминает, что после пика 1 мая, когда суточный прирост заболеваемости превысил 400 000, показатель начал снижаться. Эксперты полагают, что с учетом низкого охвата тестирования реальные цифры заболеваемости по стране могут быть намного выше.

Недавно в Индии выявили особую мутацию коронавируса, которая, по предварительным данным, может быть более заразной и устойчивой к антителам, чем большинство мутаций.

Индия занимает второе место по числу диагностированных случаев коронавируса в мире. Всего в стране с начала пандемии COVID-19 выявили свыше 20,6 млн заражений.

С начала пандемии в Индии выявили 20 665 148 случаев заражения COVID-19.