Дело белорусского оппозиционера Тихановского направили в суд

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело оппозиционеров Сергея Тихановского, Николая Статкевича и других фигурантов.

"Согласно материалам дела, Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими Артем Саков, Дмитрий Попов, Игорь Лосик, Владимир Цыганович и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году", - говорится в сообщении на сайте генеральной прокуратуры в среду.

В сообщении Генпрокуратуры сказано, что для достижения своих целей фигуранты дела "использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов".

По данным белорусского надзорного ведомства, обвиняемые с конца 2019 года начали через интернет призывать граждан к массовым беспорядкам при подготовке и проведении выборов в 2020 году.

Как отмечается в сообщении, "Тихановский и другие лица из его окружения под различными предлогами, в том числе для сбора подписей за выдвижение кандидата в президенты проводили незаконные массовые мероприятия в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Солигорске, Миорах и других городах республики".

Во время таких мероприятий оппозиционеры "распространяли информацию, направленную на обострение политической и социальной напряженности в стране", возбуждение вражды по признаку иной социальной принадлежности, заявили в надзорном ведомстве республики. После чего они размещали видео с незаконных акций в интернете, в том числе в соцсетях, на Youtube и в телеграм-каналах, добавили там.

В ходе обыска в садовом домике Тихановского в Гомельском районе обнаружены и изъяты более $900 тыс., пневматический пистолет и пневматический автомат. "Характер упаковки значительной части денег, серийность номеров банкнот в пачках указывали на их одномоментное получение в банковских либо иных финансовых организациях", - сказано в сообщении Генеральной прокуратуры.

По ее данным, "в результате противоправных действий Тихановского и его сообщников государству причинен ущерб на сумму более Br3 млн".

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше $2 млн.

После изучения уголовного дела в Генпрокуратуре пришли к выводу о том, что обвинение фигурантам "предъявлено обоснованно и подтверждено собранными доказательствами". В надзором ведомстве считают обоснованным арест обвиняемых и не видят оснований для изменения этой меры пресечения или ее отмены.

Генеральная прокуратура в рамках уголовного дела предъявила обвиняемым иск о возмещении ущерба, причиненного их действиями.

Дело белорусских оппозиционеров

Как сообщалось, Тихановского, Сакова, Попова (модератору соцсетей "Страны для жизни", гражданину России) обвиняют по ч.1 ст.293, ч.3 ст.130, ч.2 ст.191, ч.1 ст.342 УК (организация массовых беспорядков; распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов; угрозы в адрес главы Центризбиркома; организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти) .

Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков по ч.1 ст.293 УК.

Действия обвиняемых Игоря Лосика и Владимира Цыгановича квалифицированы по двум статьям (по ч.1 ст.293 и ч.3 ст.130) - разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц; организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.

Видеоблогер Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, но не смог этого сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.

Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты его жены. Также были задержаны несколько его соратников. По мнению правоохранительных органов, оппозиционеры организовали незаконный митинг, "в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

Статкевича задержали 31 мая прошлого года в Минске по подозрению в "организации или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок".

Белорусские правозащитники признали Тихановского и Статкевича политическими заключенными.