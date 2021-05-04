Базу "Айн-Асад" с военными США обстреляли ракетами в Ираке

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - По иракской базе "Айн-Асад", где базируются военнослужащие США и другие иностранные силы, во вторник были выпущены не менее двух ракет. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на военных Ирака.

В результате обстрела базы, расположенной на западе Ирака, пострадавших нет.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Al Arabiya напоминает, что США ранее обвиняли вооруженные формирования, поддерживаемые Ираном, в регулярных обстрелах американских войск в Ираке.